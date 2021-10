Nuovi concorsi ordinari, anno di prova e formazione: come si svolgerà. Scarica BOZZA decreto [PDF] (Di giovedì 14 ottobre 2021) come si svolgerà l'anno di prova e formazione per coloro che supereranno le prove dei Nuovi concorsi ordinari? L'articolo Nuovi concorsi ordinari, anno di prova e formazione: come si svolgerà. Scarica BOZZA decreto PDF . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 ottobre 2021)sil'diper coloro che supererle prove dei? L'articolodisiPDF .

Advertising

infoitinterno : Nuovi concorsi ordinari, il 30% dei posti riservato a docenti con tre anni di servizio, di cui uno specifico - orizzontescuola : Nuovi concorsi ordinari, anno di prova e formazione: come si svolgerà. Scarica BOZZA decreto [PDF] - ProDocente : Nuovi concorsi ordinari, il 30% dei posti riservato a docenti con tre anni di servizio, di cui uno specifico - orizzontescuola : Nuovi concorsi ordinari, il 30% dei posti riservato a docenti con tre anni di servizio, di cui uno specifico - Carla12450515 : @997Lucilla @jacopoat Come mai in due anni non hanno speso (o almeno previsto di farlo) per potenziare il sistema s… -