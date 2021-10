Nunzia Schilirò: «Trattata come i poliziotti del G8 di Genova, ho un certificato di esonero vaccinale» (Di giovedì 14 ottobre 2021) «Sono stata Trattata peggio dei poliziotti condannati per il G8 di Genova». La vicequestora Nunzia Alessandra Schilirò è stata intervistata ieri da Massimo Giletti a Non è l’Arena. Ed è andata all’attacco della polizia dopo la sospensione dal servizio e dallo stipendio. Schilirò ha spiegato prima perché non è andata alla manifestazione di piazza del Popolo: «Sapevo che c’erano estremisti in piazza, andare a una manifestazione è come andare a una festa: se hai un tot di invitati che non gradisci non ci vai. Non ci voleva la sfera di cristallo per capire cosa sarebbe accaduto. La criminalizzazione del dissenso è in atto da un po’, basti vedere la violenza delle parole usate. Il vero problema della manifestazione di sabato è che è stata una sconfitta per tutti, ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) «Sono statapeggio deicondannati per il G8 di». La vicequestoraAlessandraè stata intervistata ieri da Massimo Giletti a Non è l’Arena. Ed è andata all’attacco della polizia dopo la sospensione dal servizio e dallo stipendio.ha spiegato prima perché non è andata alla manifestazione di piazza del Popolo: «Sapevo che c’erano estremisti in piazza, andare a una manifestazione èandare a una festa: se hai un tot di invitati che non gradisci non ci vai. Non ci voleva la sfera di cristallo per capire cosa sarebbe accaduto. La criminalizzazione del dissenso è in atto da un po’, basti vedere la violenza delle parole usate. Il vero problema della manifestazione di sabato è che è stata una sconfitta per tutti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia Schilirò Green pass, la vicequestore Nunzia Schilirò: 'Io moderata sospesa come i colleghi condannati per il G8' Lo ha detto durante la trasmissione "Non è l'arena" di Massimo Giletti, su La7, la vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò che da ieri è stata sospesa dal servizio, dopo le polemiche per aver ...

