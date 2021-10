Nube tossica per un vasto incendio in un deposito di plastica | allerta dei biologi | “Grave pericolo”

(Di giovedì 14 ottobre 2021)nel Beneventano per unasprigionata da unche ieri ha interessato undi materiale plastico ad Airola, in Valle Caudina. Vincenzo D’Anna, presidente dell’Ordine nazionale, scrive ai sindaci sui rischi per la popolazione e parla di “”. In corso indagini ed accertamenti sulla situazione da parte di Arpac.per unin undi, iscrivono ai sindaci Il rogo spaventoso che ha devastato undi materiale plastico nel Beneventano sta preoccupando le autorità. A lanciare ...

Ultime Notizie dalla rete : Nube tossica

Ieri ad Airola, in provincia di Napoli, è andato in fiamme un deposito di componenti per l'industria automobolistica: tonnellate di plastica che si sono trasformate in una, completamente ...L'imponenteè stata percepita anche a Napoli e in diversi comuni del casertano. Per le operazioni di spegnimento sono accorse squadre di pompieri da tutta la Campania. L'Arpac ha ...Allerta nel Beneventano per una nube tossica sprigionata da un vasto incendio che ieri ha interessato un deposito di materiale plastico ad Airola, in Valle Caudina. Vincenzo D’Anna, presidente dell’Or ...Una nube di fumo nero, alta e minacciosa, da Airola arriva fino a Napoli. Un maxi incendio è divampato nella zona industriale del centro sannita, in un deposito della Sapa, azienda ...