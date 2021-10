Novamont, finanziamento di 100 milioni di euro con garanzia green di SACE all’80% (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Novamont, società Benefit certificata B Corporation, leader nella produzione di bioplastiche e nello sviluppo di biochemical e di bioprodotti, investirà nel suo percorso di crescita sostenibile grazie al sostegno di SACE – nell’ambito del nuovo mandato a supporto del green New Deal – e di un pool di istituti di credito. Il Gruppo, infatti, ha beneficiato di un finanziamento di 100 milioni di euro, assistito dalla garanzia green di SACE all’80%, ed erogato da Crédit Agricole Italia – anche nel ruolo di banca agente – Banco BPM, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) e UniCredit. La nuova liquidità contribuirà al piano di investimenti aziendali 2021/2025, che punta al ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società Benefit certificata B Corporation, leader nella produzione di bioplastiche e nello sviluppo di biochemical e di bioprodotti, investirà nel suo percorso di crescita sostenibile grazie al sostegno di– nell’ambito del nuovo mandato a supporto delNew Deal – e di un pool di istituti di credito. Il Gruppo, infatti, ha beneficiato di undi 100di, assistito dalladi, ed erogato da Crédit Agricole Italia – anche nel ruolo di banca agente – Banco BPM, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) e UniCredit. La nuova liquidità contribuirà al piano di investimenti aziendali 2021/2025, che punta al ...

