Notizia da Castel Volturno | niente allenamento per un attaccante | effettuate terapie

Gli azzurri preparano Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l'ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione tattica. Successivamente partita a campo ridotto. FOTO: SSC Napoli Lobotka ha svolto metà lavoro in gruppo e metà personalizzato. terapie per Malcuit. Ounas ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra. Petagna ha svolto terapie per una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra accusata al termine dell'allenamento di ieri. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Rrahmani, Osimhen e Zielinski.

Castel Volturno, il report del club: Lobotka torna (in parte) in gruppo La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione tattica. Successivamente partita a campo ridotto.

