Nota anche come Contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare

Protagonista del terzo appuntamento dei Illuminate – in onda stasera su Rai3 alle 23.15 – è la grande Marta Marzotto, scomparsa nel 2016, a 85 anni. Influencer prima di Instagram e socialite dall'energia inesauribile, è stata una donna irriverente ma di cultura, con piglio e stile di cui sentiamo molto la mancanza. Marta Marzotto, Guttuso, la moda e i salotti anche per l'esempio di libertà e indipendenza. E stasera, la sua energia inesauribile per viaggi, arte e bel mondo, glamour e impegno, è ripercorsa nel docu-film Marta Marzotto: umile sempre, modesta mai

Ultime Notizie dalla rete : Nota anche Credito, CRIF: a settembre nuovo balzo richieste prestiti famiglie La performance del comparto, si legge in una nota, "è ascrivibile all'andamento dei prestiti ... ecc), con le richieste che non solo fanno segnare un +30,9% rispetto al 2020, ma anche un eloquente +12,...

Cina - Taiwan, Putin/ "Pechino non ha bisogno della forza, non vedo alcuna minaccia" Secondo lo stesso, infatti, Pechino è in grado di riunificare la nota isola del Mar Cinese senza ... così come confermato anche dal ministro degli Esteri Serghei Lavrov , che durante un'intervista ...

