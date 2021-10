Norvegia, vicino Oslo attacco con arco e frecce: 5 morti, si indaga (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cinque morti e due feriti gravi. È il bilancio di un attacco che ha seminato terrore per le strade di Kongsberg, un centro a 80 chilometri da Oslo. Per il piccolo centro della contea di Vikem e per i suoi neanche 30.000 abitanti la serata del 13 ottobre resterà, a suo modo, storica. Un uomo di trentasette anni con arco e frecce si è reso protagonista di un'offensiva verso i civili che è in questa fase oggetto di indagine da parte degli inquirenti locali, dopo che le forze dell'ordine sono intervenute per fermare la violenza e bloccare l'autore del gesto. attacco in Norvegia: morti avevano tra i 50 ed i 70 anni A perdere la vita sono stati quattro uomini e una donna. Il range anagrafico delle vittime oscilla tra i 50 ed i 70 anni. ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cinquee due feriti gravi. È il bilancio di unche ha seminato terrore per le strade di Kongsberg, un centro a 80 chilometri da. Per il piccolo centro della contea di Vikem e per i suoi neanche 30.000 abitanti la serata del 13 ottobre resterà, a suo modo, storica. Un uomo di trentasette anni consi è reso protagonista di un'offensiva verso i civili che è in questa fase oggetto di indagine da parte degli inquirenti locali, dopo che le forze dell'ordine sono intervenute per fermare la violenza e bloccare l'autore del gesto.inavevano tra i 50 ed i 70 anni A perdere la vita sono stati quattro uomini e una donna. Il range anagrafico delle vittime oscilla tra i 50 ed i 70 anni. ...

