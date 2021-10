Norvegia | le immagini della Polizia sul luogo dell' attentato

Advertising

SkyTG24 : Le prime immagini dell'attacco in #Norvegia - SkyTG24 : #Norvegia, uomo armato di arco e frecce uccide diverse persone. Le prime immagini - Agenzia_Ansa : Norvegia, le immagini del luogo della strage a Kongsberg. La polizia transenna la zona dove un uomo di 37 anni, arm… - ovidiobaraldini : RT @SkyTG24: Le prime immagini dell'attacco in #Norvegia - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Norvegia, le immagini del luogo della strage a Kongsberg. La polizia transenna la zona dove un uomo di 37 anni, armato di… -

, 13 ottobre 2021 Un uomo armato di arco e frecce è sceso in strada a Kongsberg, in, e ha ucciso diversi passanti. Ecco ledella Polizia sul luogo dell'attentato. Aladdin kebab house... in, si era convertito all'Islam. Lo fa sapere la polizia,aggiungendo che il sospettato ... Aveva annunciato le sue intenzioni su Youtube, conche lo ritraevano mentre tirava con l'arco.È un danese di 37 anni, convertito all'islam, l'uomo che, armato di arco e frecce, ha ucciso 5 persone e ne ha ferite altre 2 ieri ...