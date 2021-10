Norvegia, killer con arco e frecce di Kongsberg è 30enne danese (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ di nazionalità danese il 30enne con arco e frecce accusato di avere ucciso ieri cinque persone e di averne ferite altre due a Kongsberg, a circa 70 chilometri a sud ovest di Oslo, teatro ieri dell’attacco che ha riportato alla mente dei norvegesi il drammatico ricordo della strage di Utoya del 2011. L’uomo, arrestato dalla polizia, viveva nella stessa città dove ha compiuto il suo folle gesto e, secondo quanto riferito dalla polizia, dopo l’arresto è stato trasferito nella vicina Drammen. Nel corso di una conferenza stampa nella notte, Oyvind Aas, capo della polizia di Kongsberg, ha riferito che secondo quanto accertato, l’uomo è “l’unica persona coinvolta” nell’attacco. L’uomo sarebbe stato arrestato al termine di un “confronto” con la polizia. Le due persone ferite si trovano in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ di nazionalitàilconaccusato di avere ucciso ieri cinque persone e di averne ferite altre due a, a circa 70 chilometri a sud ovest di Oslo, teatro ieri dell’attacco che ha riportato alla mente dei norvegesi il drammatico ricordo della strage di Utoya del 2011. L’uomo, arrestato dalla polizia, viveva nella stessa città dove ha compiuto il suo folle gesto e, secondo quanto riferito dalla polizia, dopo l’arresto è stato trasferito nella vicina Drammen. Nel corso di una conferenza stampa nella notte, Oyvind Aas, capo della polizia di, ha riferito che secondo quanto accertato, l’uomo è “l’unica persona coinvolta” nell’attacco. L’uomo sarebbe stato arrestato al termine di un “confronto” con la polizia. Le due persone ferite si trovano in ...

