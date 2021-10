Norvegia | chi è l’aggressore di Kongsberg armato di arco e frecce | un 37enne danese convertito all’Islam e radicalizzato

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Espen Andersen Brathen, autore della strage in, ha confessato: era già noto alla polizia per la sua radicalizzazione e la sua storia clinica

MarcG_69 : RT @SuperFiammetta: -Allarme #Terrorismo in #Europa: che tipo di terrorismo? -'#Norvegia, armato di arco e frecce fa strage: 5 morti e due… - razorblack66 : RT @babetta123: Attentato Norvegia, chi è il killer armato di arco e frecce. 'Si era convertito all'Islam' - babetta123 : Attentato Norvegia, chi è il killer armato di arco e frecce. 'Si era convertito all'Islam'… - como_donquijote : RT @Mel0nella: Ma davvero la corsa a chi fa la battuta migliore sul killer in Norvegia? allucinante. Realtà, questa è realtà, uscite dalla… - QuotidianPost : Norvegia, l’uomo armato di arco e frecce ha ucciso 5 persone, ma chi è l’aggressore? -

(ANSA) - OSLO, 14 OTT - L'attacco con l'uso di arco e frecce che ha provocato cinque morti in Norvegia sembra essere un 'atto di terrorismo'. Il killer con arco e frecce dell'attentato in Norvegia si era convertito all'Islam ed è sospettato di radicalizzazione. Strage in Norvegia, ieri a Kongsberg un uomo ha ucciso con arco e frecce cinque persone e ne ha ferite due. Paura e rabbia ieri nella città di Kongsberg a circa 70 chilometri da Oslo quando un uomo ha ucciso cinque persone.