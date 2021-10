Norvegia | armato di arco e frecce ha ucciso 5 persone

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Un uomo, di 37 anni,dihae ne ha ferite due ieri sera a Kongsberg, in. La polizia norvegese ha arrestato il killer dopo un breve scontro. Il sospettato ...

Un uomo, di 37 anni,di arco e frecce ha ucciso 5 persone e ne ha ferite due ieri sera a Kongsberg, in. La polizia norvegese ha arrestato il killer dopo un breve scontro. Il sospettato è un cittadino ...... convertito all'Islam , l'autore della strage avvenuta ieri sera a Kongsberg, nel sud - est della. Lo ha riferito la polizia senza tuttavia rivelarne l'identità, scrive la Cnn.di ...Killer di Kongsberg, la conversione all’Islam. Il sospettato dell’attacco avvenuto avvenuto ieri sera a Kongsberg, si era convertito all’Islam. La polizia norvegese in confe ...Milano, 14 ott. (askanews) - Un uomo, di 37 anni, armato di arco e frecce ha ucciso 5 persone e ne ha ferite due ieri sera a Kongsberg, in ...