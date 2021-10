Non solo Liverpool, ecco i siti che hanno perso lo status di Patrimonio dell’Umanità (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’Unesco ha eliminato Liverpool dalla lista dei siti considerati Patrimonio dell’Umanità. LEGGI ANCHE: — Questo è il borgo più bello al mondo, ecco cosa lo lega a Braccio di Ferro Secondo il comitato i lavori sul lungomare avrebbero causato un peggioramento del sito storico. Sebbene sia una cosa molto rara, non è la prima volta che accade In altre due occasioni, l’Unesco ha privato alcuni siti dello status di Patrimonio dell’Umanità. Nel 2007 è toccata la stessa sorte all’Arabian Oryx Sanctuary in Oman, perché era stata ridotta la circoscrizione dell’area protetta. Nel 2009 invece a uscire dalla lista è stata la Valle dell’Elba a Dresda, in Germania, a causa della costruzione di un ponte moderno a quattro ... Leggi su funweek (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’Unesco ha eliminatodalla lista deiconsiderati. LEGGI ANCHE: — Questo è il borgo più bello al mondo,cosa lo lega a Braccio di Ferro Secondo il comitato i lavori sul lungomare avrebbero causato un peggioramento del sito storico. Sebbene sia una cosa molto rara, non è la prima volta che accade In altre due occasioni, l’Unesco ha privato alcunidellodi. Nel 2007 è toccata la stessa sorte all’Arabian Oryx Sanctuary in Oman, perché era stata ridotta la circoscrizione dell’area protetta. Nel 2009 invece a uscire dalla lista è stata la Valle dell’Elba a Dresda, in Germania, a causa della costruzione di un ponte moderno a quattro ...

