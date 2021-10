Non è vero che «i Carabinieri erano dentro la sede della CGIL prima dell’assalto di Forza Nuova» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 10 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente l’immagine di una donna con la maglietta blu che blocca l’ingresso della sede romana del sindacato CGIL, assalita il 9 ottobre 2021 da alcuni manifestanti “no green pass” e da esponenti di Forza Nuova. Dietro la donna, si scorgono alcuni Carabinieri in assetto anti-sommossa. Il post è accompagnato da un commento, scritto dall’autore, in cui si legge: «I Carabinieri erano dentro la sede della CGIL prima dell’assalto di Forza Nuova. Era tutto pianificato». Il post oggetto di verifica veicola una notizia falsa. L’immagine in questione è uno ... Leggi su facta.news (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 10 ottobre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente l’immagine di una donna con la maglietta blu che blocca l’ingressoromana del sindacato, assalita il 9 ottobre 2021 da alcuni manifestanti “no green pass” e da esponenti di. Dietro la donna, si scorgono alcuniin assetto anti-sommossa. Il post è accompagnato da un commento, scritto dall’autore, in cui si legge: «Iladi. Era tutto pianificato». Il post oggetto di verifica veicola una notizia falsa. L’immagine in questione è uno ...

