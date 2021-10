“Non c’è battito”. Il dramma dell’attrice dei Beautiful: ha perso 2 figli in pochi mesi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo ha tenuto nascosto fino ad ora quando, finalmente, ha trovato la forza di raccontare tutto il suo dolore. In un articolo pubblicato su Glamour ha raccontato di aver perso due figli in pochi mesi. “Lo schermo scuro incombeva sopra di me mentre allungavo il collo per vedere. Alla ricerca di qualsiasi segno di movimento o barlume di vita, mi è stato risposto solo con calma e tranquillità. I miei polmoni si sono riempiti lentamente, cercando di impedire alle lacrime di fuoriuscire dagli angoli dei miei occhi”. “Mentre respiravo attraverso l’imbarazzo di essere esposto in ogni modo possibile. Il tecnico dell’ecografia mi ha guardato dall’alto in basso con la gentilezza e la determinazione d’acciaio di chi ha dovuto dare cattive notizie troppo spesso: “Mi dispiace, non sembra che ci sia un battito del ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo ha tenuto nascosto fino ad ora quando, finalmente, ha trovato la forza di raccontare tutto il suo dolore. In un articolo pubblicato su Glamour ha raccontato di averduein. “Lo schermo scuro incombeva sopra di me mentre allungavo il collo per vedere. Alla ricerca di qualsiasi segno di movimento o barlume di vita, mi è stato risposto solo con calma e tranquillità. I miei polmoni si sono riempiti lentamente, cercando di impedire alle lacrime di fuoriuscire dagli angoli dei miei occhi”. “Mentre respiravo attraverso l’imbarazzo di essere esposto in ogni modo possibile. Il tecnico dell’ecografia mi ha guardato dall’alto in basso con la gentilezza e la determinazione d’acciaio di chi ha dovuto dare cattive notizie troppo spesso: “Mi dispiace, non sembra che ci sia undel ...

