No green pass, la Questura blinda il centro: niente cortei nel cuore di Roma (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – Basta proteste no green pass in centro. E' questa la decisione presa dalla Questura in seguito alla Riunione Tecnica di Coordinamento. La manifestazione prevista per domani 15 ottobre in piazza Santi Apostoli è stata spostata in un luogo ritenuto più idoneo. La decisione "scaturisce da una serie di valutazioni, legate principalmente alla tematica della manifestazione, e alla sua notevole pubblicizzazione sui social, la quale potrebbe richiamare un numero maggiore di persone, superiore a quello dichiarato dal promotore, ed anche di diversa estrazione", si legge in una nota della Questura di Roma. "Bocca della Verità è stata considerata, per questo specifico evento e per questo specifico fine settimana, inidonea a contenere un eventuale numero maggiore di ...

