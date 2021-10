No green pass, Firenze: niente corteo, presidio in piazza Santa Maria Novella (Di giovedì 14 ottobre 2021) I no green pass manifesteranno anche a Firenze, ma senza corteo: è stato annunciato un presidio statico in piazza Santa Maria Novella, per decisione degli stessi organizzatori. Il ritrovo è fissato per le ore 10,30. Secondo gli organizzatori dovrebbero arrivare un migliaio di manifestanti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 ottobre 2021) I nomanifesteranno anche a, ma senza: è stato annunciato unstatico in, per decisione degli stessi organizzatori. Il ritrovo è fissato per le ore 10,30. Secondo gli organizzatori dovrebbero arrivare un migliaio di manifestanti L'articolo proviene daPost.

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - gobbetti741 : RT @MinistroEconom1: Domani è la data in cui entra in vigore il greenpass, e coinciderà col momento in cui quelli dei Parioli si accorgono… - CarlosMontas13 : Primo 'sit-in' della storia a Sigonella del Sindacato Aeronautica militare (SIAM) contro il Green pass a pagamento. -