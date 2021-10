No Green pass 15 ottobre, Viminale: "Possibili scontri davanti ad aziende e stazioni" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si profila un venerdì nero . Domani scatta l' obbligo di Green pass per i lavoratori . E, dopo la manifestazione di Roma, che si è trasformata in una vera e propria guerriglia urbana, il Viminale fa ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si profila un venerdì nero . Domani scatta l' obbligo diper i lavoratori . E, dopo la manifestazione di Roma, che si è trasformata in una vera e propria guerriglia urbana, ilfa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - anto_galli4 : RT @rej_panta: Green pass, si rompe il fronte sindacale nel porto di Trieste. Cgil, Cisl, Uil e Ugl: “Con i tamponi gratis lo sciopero è in… - BennyBe10 : RT @manginobrioches: E se scendessero in piazza i 43 milioni e mezzo di italiani che si sono vaccinati per la libertà di tutti? #greenpass… -