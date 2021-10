Niente trasferta per i tifosi del Legia, il club tuona: "Scelta ingiustificata e discriminatoria" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nelle ultime ore è stato pubblicato dal Legia Varsavia, prossimo avversario del Napoli in Europa League, un comunicato ufficiale in risposta alla decisione di non permettere la trasferta ai tifosi polacchi, causa vecchi scontri capitati in un precedente proprio tra tifosi del Napoli e del Legia. Questo il comunicato del club polacco. "Il Legia Warszawa informa che, nonostante gli sforzi del club durati più di una settimana, le autorità italiane competenti hanno mantenuto la decisione di non vendere i biglietti ai cittadini polacchi per la partita SSC Napoli-Legia Warszawa, che si svolgerà a Napoli il 21 ottobre. Consideriamo tali azioni del tutto ingiustificate e discriminatorie. Il club ha ricevuto la sua prima ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nelle ultime ore è stato pubblicato dalVarsavia, prossimo avversario del Napoli in Europa League, un comunicato ufficiale in risposta alla decisione di non permettere laaipolacchi, causa vecchi scontri capitati in un precedente proprio tradel Napoli e del. Questo il comunicato delpolacco. "IlWarszawa informa che, nonostante gli sforzi deldurati più di una settimana, le autorità italiane competenti hanno mantenuto la decisione di non vendere i biglietti ai cittadini polacchi per la partita SSC Napoli-Warszawa, che si svolgerà a Napoli il 21 ottobre. Consideriamo tali azioni del tutto ingiustificate e discriminatorie. Ilha ricevuto la sua prima ...

