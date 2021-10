NFL, il football americano sbarca su Helbiz Live (Di giovedì 14 ottobre 2021) Grande novità per tutti gli appassionati di football americano. Il campionato di NFL sbarca infatti in Italia su Helbiz Live, in seguito all’accordo fra la lega statunitense ed Helbiz Media. Oltre alla copertura della stagione, dalla regular season al Super Bowl, l’accordo prevede la trasmissione di molti altri contenuti, come: “NFL GameDay”, show settimanale di 30 minuti sugli highlights; “Peyton’s Places”, serie a tema football condotta da Peyton Manning; “Undiscovered”, serie documentaria che segue i giocatori internazionali mentre inseguono il loro sogno di entrare in una roster Nfl; “NFL Films Presents”, documentari individuali che si concentrano su storie avvincenti all’interno della Nfl; e “Timeline”, serie di documentari incentrati su partite storiche della ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Grande novità per tutti gli appassionati di. Il campionato di NFLinfatti in Italia su, in seguito all’accordo fra la lega statunitense edMedia. Oltre alla copertura della stagione, dalla regular season al Super Bowl, l’accordo prevede la trasmissione di molti altri contenuti, come: “NFL GameDay”, show settimanale di 30 minuti sugli highlights; “Peyton’s Places”, serie a temacondotta da Peyton Manning; “Undiscovered”, serie documentaria che segue i giocatori internazionali mentre inseguono il loro sogno di entrare in una roster Nfl; “NFL Films Presents”, documentari individuali che si concentrano su storie avvincenti all’interno della Nfl; e “Timeline”, serie di documentari incentrati su partite storiche della ...

Advertising

sportface2016 : La #NFL sbarca su #HelbizLive - Pippoevai : RT @DomaniGiornale: Un altro scandalo a sfondo razziale nello sport. A finire nella rete Jon David Gruden, allenatore capo della squadra di… - Redblack100x100 : @CalcioFinanza Peccato che la nfl dura tre mesi e mezzo e wimbledon tre settimane….Ed oltre al campionato non gioca… - DomaniGiornale : Un altro scandalo a sfondo razziale nello sport. A finire nella rete Jon David Gruden, allenatore capo della squadr… - nino671004 : Il problema non è che nello sport, come nelle nostre società, ci siano razzismo, xenofobia, omofobia e un sacco di… -

Ultime Notizie dalla rete : NFL football La maledizione de Blasio: sindaco zero tituli I 14 predecessori si sono spartiti 49 trofei tra NBA (basket), NFL (football americano), NHL (hockey) e MLB (baseball), con Fiorello La Guardia in testa alla classifica con 9, davanti a Robert Wagner ...

Lo scandalo delle mail di Gruden e il malessere da pregiudizio dello sport Usa Una valanga d'ignominia che si abbatte sulla National Football League (NFL) statunitense. E a determinarla è un altro caso di mix fra razzismo, sessismo e omofobia. Si tratta di quello che ha portato ...

Football, Nfl: razzismo e omofobia, Jon Gruden lascia i Las Vegas Raiders la Repubblica Hot Take: qualche (in)certezza sulla NFL – Episodio 24 Nelle hot take di questa settimana si proverà un po' a ragionare sul periodo di forma - se così si può definire - dei Kansas City Chiefs ...

NFL, il football americano sbarca su Helbiz Live Grande novità per tutti gli appassionati di football americano. Il campionato di NFL sbarca infatti in Italia su Helbiz Live, in seguito all’accordo fra la lega statunitense ed Helbiz Media. Oltre all ...

I 14 predecessori si sono spartiti 49 trofei tra NBA (basket),americano), NHL (hockey) e MLB (baseball), con Fiorello La Guardia in testa alla classifica con 9, davanti a Robert Wagner ...Una valanga d'ignominia che si abbatte sulla NationalLeague () statunitense. E a determinarla è un altro caso di mix fra razzismo, sessismo e omofobia. Si tratta di quello che ha portato ...Nelle hot take di questa settimana si proverà un po' a ragionare sul periodo di forma - se così si può definire - dei Kansas City Chiefs ...Grande novità per tutti gli appassionati di football americano. Il campionato di NFL sbarca infatti in Italia su Helbiz Live, in seguito all’accordo fra la lega statunitense ed Helbiz Media. Oltre all ...