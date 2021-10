“NESSUNO SIA COSTRETTO A VACCINARSI”. Arcivescovo di Militari Usa contro la Linea Dura del Vaticano (Di giovedì 14 ottobre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News “NESSUNO dovrebbe essere COSTRETTO a ricevere un vaccino COVID-19 se viola la santità della propria coscienza”, ha affermato l’Arcivescovo per i servizi Militari dell’Esercito Usa Timothy P. Broglio, in una dichiarazione rilasciata martedì 12 ottobre. La questione è destinata a suscitare un vespaio non tanto … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News “dovrebbe esserea ricevere un vaccino COVID-19 se viola la santità della propria coscienza”, ha affermato l’per i servizidell’Esercito Usa Timothy P. Broglio, in una dichiarazione rilasciata martedì 12 ottobre. La questione è destinata a suscitare un vespaio non tanto … proviene da Database Italia.

