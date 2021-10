Nessuna big in Serie A come il Napoli: notizia che riguarda 9 calciatori (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport di oggi analizza la stazza degli attaccanti delle famose sette sorelle che si contendono il titolo di Serie A 2021/22. Secondo le indagini fatte, il Napoli risulta essere la squadra che pesa di meno. Infatti, nella rosa di mister Spalletti ci sono ben nove giocatori sotto i 72kg. FOTO: Imago Il capitano Lorenzo Insigne detiene il primato con i suoi 59kg e lo seguono Mertens, Ounas, Politano e Mario Rui che non superano i 70 chilogrammi. Questo si riflette inevitabilmente sulla velocità che i calciatori possono mettere in campo. Sulla Gazzetta si legge, infatti: "La velocità può essere un’arma devastante per il Napoli, che nei suoi esterni offensivi ha calciatori molto leggeri". Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport di oggi analizza la stazza degli attaccanti delle famose sette sorelle che si contendono il titolo diA 2021/22. Secondo le indagini fatte, ilrisulta essere la squadra che pesa di meno. Infatti, nella rosa di mister Spalletti ci sono ben nove giocatori sotto i 72kg. FOTO: Imago Il capitano Lorenzo Insigne detiene il primato con i suoi 59kg e lo seguono Mertens, Ounas, Politano e Mario Rui che non superano i 70 chilogrammi. Questo si riflette inevitabilmente sulla velocità che ipossono mettere in campo. Sulla Gazzetta si legge, infatti: "La velocità può essere un’arma devastante per il, che nei suoi esterni offensivi hamolto leggeri".

