NBA, Irving ribadisce: "Non mi vaccino, riguarda la mia vita" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nessun passo indietro di Kyrie Irving in tema di vaccino. Il 29enne rifiuta di vaccinarsi contro il Covid-19 e secondo i protocolli in vigore a New York avrebbe dovuto saltare tutte le 41 partite in casa della regular season NBA. I Brooklyn Nets lo hanno quindi escluso dalla squadra e il giocatore ha commentato la decisione su Instagram. "Ho scelto di non vaccinarmi, è la mia scelta e chiedo a tutti soltanto di rispettarla – ha detto Irving -. Mi terrò in forma, pronto a giocare, a scatenarmi con i miei compagni, a essere parte di questo mondo. Non è una questione politica, non si tratta della Nba, riguarda la mia vita e quello che sto scegliendo di fare". Irving precisa di non provare rancore con i Nets, i compagni o la NBA e ribadisce come vadano rispettati i ...

