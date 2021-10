NBA, il caso Kyrie Irving: sospeso da New York, cosa è successo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il caso sta scuotendo il mondo NBA C’è un vero e proprio caso in NBA che porta il nome di Kyrie Irving, point Guard di 29 anni dei New York Nets. Il giocatore ha deciso di non sottoposti al vaccino, motivo per cui è stato escluso dal roster. L‘NBA, ovvero la lega di Basket americana, a onor del vero non ha imposto l’obbligatorietà del vaccino. Molte città però prevedono che senza le due dosi non si possa entrare in alcuni posti, tra cui anche le arene sportive. Leggi anche: NBA, Michael Jordan introdurrà nella All of Fame il compianto Kobe Bryant Il giocatore, pedina fondamentale di una squadra che tenterà la rincorsa al titolo non ne ha voluto sapere. Di certo quindi non sarebbe stato disponibile per le gare casalinghe e per molti altri match. La società così ha spiegato di averlo momentaneamente ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilsta scuotendo il mondo NBA C’è un vero e proprioin NBA che porta il nome di, point Guard di 29 anni dei NewNets. Il giocatore ha deciso di non sottoposti al vaccino, motivo per cui è stato escluso dal roster. L‘NBA, ovvero la lega di Basket americana, a onor del vero non ha imposto l’obbligatorietà del vaccino. Molte città però prevedono che senza le due dosi non si possa entrare in alcuni posti, tra cui anche le arene sportive. Leggi anche: NBA, Michael Jordan introdurrà nella All of Fame il compianto Kobe Bryant Il giocatore, pedina fondamentale di una squadra che tenterà la rincorsa al titolo non ne ha voluto sapere. Di certo quindi non sarebbe stato disponibile per le gare casalinghe e per molti altri match. La società così ha spiegato di averlo momentaneamente ...

