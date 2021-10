Napoli sotterranea, il presidente Albertini condannato per violenza sessuale (Di giovedì 14 ottobre 2021) La seconda sezione della Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna a un anno e 8 mesi di reclusione nei confronti di Vincenzo Albertini, 60 anni, presidente dell'associazione culturale... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 ottobre 2021) La seconda sezione della Corte di Appello diha confermato la condanna a un anno e 8 mesi di reclusione nei confronti di Vincenzo, 60 anni,dell'associazione culturale...

Napoli sotterranea, il presidente Albertini condannato per violenza sessuale

NAPOLI – "Abbiamo vinto! Oggi la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna ad 1 anno e 8 mesi di reclusione per molestie e violenza sessuale nei confronti di Vincenzo Albertini"

