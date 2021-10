Napoli, si ferma Petagna per una contrattura all’adduttore. Il report odierno (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ecco quanto si legge sul sito ufficiale dell’SSC Napoli riguardo l’allenamento odierno: “Seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione tattica. Successivamente partita a campo ridotto. Lobotka ha svolto metà lavoro in gruppo e metà personalizzato. Terapie per Malcuit. Ounas ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra. Petagna ha svolto terapie per una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra accusata al termine dell’allenamento di ieri. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Rrahmani, Osimhen e Zielinski“. report allenamento ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ecco quanto si legge sul sito ufficiale dell’SSCriguardo l’allenamento: “Seduta mattutina all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione tattica. Successivamente partita a campo ridotto. Lobotka ha svolto metà lavoro in gruppo e metà personalizzato. Terapie per Malcuit. Ounas ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra.ha svolto terapie per unaal muscolo adduttore lungo di sinistra accusata al termine dell’allenamento di ieri. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Rrahmani, Osimhen e Zielinski“.allenamento ...

