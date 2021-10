(Di giovedì 14 ottobre 2021) Si complica maledettamente ildi Lorenzocol. Il contratto è in scadenza a giugno 2022 e De Laurentiis vorrebbe convincere il proprio capitano a rimanere: il classe 1991, però, secondo Radio Kiss Kiss, starebbe facendo ostruzionismo tramite il suo agente. L’ultima complicazione nella trattativa, infatti, sarebbe la richiesta di undi 2di euro al, che il club partenopeo non sembra voler concedere. SportFace.

Advertising

SkySport : #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - sportface2016 : #Napoli, rinnovo complicato con #Insigne: ha chiesto 2 milioni di bonus al momento della firma - Salvato95551627 : RT @enzogoku69: ??Basterà avere pazienza ma sarà bellissimo pulirsi il sedere con CARTA ROSA.. #Insigne #Napoli #Rinnovo???? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Alvino: “Rinnovo Insigne? Entrambe le parti vogliono continuare insieme… - Salvato95551627 : RT @infoitsport: Sky, Modugno: 'Osimhen è arrivato a Napoli ieri pomeriggio. Torino? Meret dal 1', possibilità concreta. Rinnovo Insigne? S… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rinnovo

Sky, Marchetti: 'Insigne? Lui ha il progetto di vincere a. Il fattore ambientale sarà fondamentale nella trattativa'Insigne, De Maggio: 'E' una bugia la richiesta di sette milioni alla firma. Lorenzo ne ha chiesti due. Sono convinto resterà aSi complica maledettamente il rinnovo di Lorenzo Insigne col Napoli. Il contratto è in scadenza a giugno 2022 e De Laurentiis vorrebbe convincere il proprio capitano a rimanere: il classe 1991, però, ...Non arriva ancora il rinnovo di Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli continua ad essere accostato al Milan ma non solo ...