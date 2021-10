Napoli, problemi per il viaggio di Osimhen e ritorno ritardato (Di giovedì 14 ottobre 2021) Osimhen ha incontrato dei problemi nel suo viaggio di ritorno a Napoli, che è stato quindi ritardato Nessun infortunio questa volta, ma le Nazionali hanno creato problemi anche al Napoli e a Osimhen, che ha avuto degli intoppi nel suo viaggio di ritorno in Italia. L’attaccante, impegnato con la Nigeria, è tornato in ritardo alla base come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno. Ieri avrebbe dovuto svolgere il primo allenamento, invece ha solamente fatto il tampone di rito. Da oggi Osimhen si unirà al gruppo preparerà la prossima sfida del suo Napoli contro il Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021)ha incontrato deinel suodi, che è stato quindiNessun infortunio questa volta, ma le Nazionali hanno creatoanche ale a, che ha avuto degli intoppi nel suodiin Italia. L’attaccante, impegnato con la Nigeria, è tornato in ritardo alla base come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno. Ieri avrebbe dovuto svolgere il primo allenamento, invece ha solamente fatto il tampone di rito. Da oggisi unirà al gruppo preparerà la prossima sfida del suocontro il Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

