Napoli, nuova maglia per Halloween? Il possibile format (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Napoli potrebbe presentare una nuova maglia per Halloween. Pochi giorni fa il club azzurro ha pubblicato una Instagram Stories con un countdown che terminerà domenica alle 18. Il tema della "storia" riguardava Halloween e ha fatto pensare alla presentazione della quarta maglia, con un font molto particolare. E, vista la scadenza del countdown, non è impossibile immaginare che sarà presentata in occasione di Napoli-Torino, gara delle 18 di domenica. Secondo le ultime info che ho ricevuto, tra i vari concept sulla maglia Limited Edition per Halloween, questo di @NrmlGraphic dovrebbe avvicinarsi molto alla realtà. Immagino con Lete in rosso, visto che anche nome e numero saranno in rosso. ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilpotrebbe presentare unaper. Pochi giorni fa il club azzurro ha pubblicato una Instagram Stories con un countdown che terminerà domenica alle 18. Il tema della "storia" riguardavae ha fatto pensare alla presentazione della quarta, con un font molto particolare. E, vista la scadenza del countdown, non è imimmaginare che sarà presentata in occasione di-Torino, gara delle 18 di domenica. Secondo le ultime info che ho ricevuto, tra i vari concept sullaLimited Edition per, questo di @NrmlGraphic dovrebbe avvicinarsi molto alla realtà. Immagino con Lete in rosso, visto che anche nome e numero saranno in rosso. ...

Advertising

luigifarinasi : Risotto alla pescatora del Ristorante Le Due Palme di Agnano - Napoli. Questa è la nuova ricetta inserita nelle 'Ri… - Scisciano : Maltempo, tragedia sfiorata a Napoli, Nappi (Lega): non aspettiamo altre vittime, nuova amministrazione si muova su… - concorsando_it : Il nuovo Concorso ARMENA – Agenzia di Sviluppo dell’Area Metropolitana di Napoli rappresenta una nuova importante o… - cn1926it : Nuova statistica di coppia per #Insigne ed #Osimhen: primato per i due azzurri - GaranziaFidi : Credito, intesa #GAFI e MPS per le piccole e medie imprese. Nuova convenzione @GaranziaFidi - @Banca_MPS Leggi… -