Napoli, infortunio Petagna: le condizioni dell’attaccante azzurro (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’attaccante del Napoli Andrea Petagna ha accusato un problema muscolare nel corso dell’allenamento Attraverso i propri canali ufficiali, il Napoli ha comunicato che Andrea Petagna è alla prese con un infortunio di natura muscolare. IL COMUNICATO – «Petagna ha svolto terapie per una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra accusata al termine dell’allenamento di ieri». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’attaccante delAndreaha accusato un problema muscolare nel corso dell’allenamento Attraverso i propri canali ufficiali, ilha comunicato che Andreaè alla prese con undi natura muscolare. IL COMUNICATO – «ha svolto terapie per una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra accusata al termine dell’allenamento di ieri». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Napoli ha sempre gli stessi problemi da risolvere, da anni Chi segue il Napoli ha gioco facile, perché sono praticamente sempre le stesse. Partendo dalla più longeva, tra due settimane faranno quattro anni dal primo infortunio grave di Faouzi Ghoulam, che ...

Napoli, infortunio Petagna: le condizioni dell'attaccante azzurro Calcio News 24 Napoli, si ferma Petagna: il comunicato sull’infortunio muscolare. Novità per Lobotka Si ferma Andrea Petagna in casa Napoli: si tratta di un problema muscolare che verrà rivalutato anche nelle prossime ore. Ecco quanto evidenziato dal club con un comunicato ufficiale: “Petagna ha svol ...

Francini: "Napoli, compra un nuovo terzino. Scudetto? Vedo Milan e Inter" L'ex esterno difensivo del Napoli è intervenuto a Marte Sport Live: 'Mario Rui da solo non basta, speriamo che Ghoulam torni presto'.

