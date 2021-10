Musica italiana in lutto, addio al dj che ha fatto ballare tutti. Si è spento a 60 anni (Di giovedì 14 ottobre 2021) lutto nel mondo della Musica italiana. Se n’è andato a 60 anni un artista che ha davvero stravolto tutto, grazie alle sue doti artistiche. Purtroppo ha lasciato per sempre nel dolore i suoi familiari e amici, perdendo la vita nella giornata di martedì 12 ottobre, anche se ora sono uscite fuori maggiori notizie. Aveva iniziato a lavorare negli anni Settanta e dieci anni dopo aveva cambiato radicalmente la vita della città di Milano grazie alla Musica house, portata avanti con Luca Colombo e Bruno Bolla. In tantissimi lo ricordano con enorme affetto perché ha dato tanto non solamente al territorio milanese. Era infatti ormai conosciuto in tutta la nostra nazione anche grazie al suo night clubbing. Nel capoluogo lombardo aveva lavorato al ‘Gattopardo’, al ‘Divina’, al ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)nel mondo della. Se n’è andato a 60un artista che ha davvero stravolto tutto, grazie alle sue doti artistiche. Purtroppo ha lasciato per sempre nel dolore i suoi familiari e amici, perdendo la vita nella giornata di martedì 12 ottobre, anche se ora sono uscite fuori maggiori notizie. Aveva iniziato a lavorare negliSettanta e diecidopo aveva cambiato radicalmente la vita della città di Milano grazie allahouse, portata avanti con Luca Colombo e Bruno Bolla. In tantissimi lo ricordano con enorme affetto perché ha dato tanto non solamente al territorio milanese. Era infatti ormai conosciuto in tutta la nostra nazione anche grazie al suo night clubbing. Nel capoluogo lombardo aveva lavorato al ‘Gattopardo’, al ‘Divina’, al ...

Advertising

MoonOfArt : RT @lavocedellapau: 15 anni fa Laura Pausini rilasciava “Io Canto” e la musica pop italiana cambiava per sempre. - OverTheLine65 : 'Vite' da Rugby Intervista a Giovanni Poggiali Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna della Federazione I… - lamoochy : mia madre mi da sempre un sacco di soddisfazione con la musica ( la piacciono i miei gusti e precisiamo di più di q… - ludmyla2803 : @Frank_Kaly @anna_1951 Però la conosco la musica degli anni 70. Mia sorella e mio fratello, rispettivamente 22 e 20… - unpooverthetop : @darveyfeels_ per me questo è un capolavoro della musica italiana -