Morto Gianluigi Gualtieri | lutto nel mondo del giornalismo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ci ha lasciati lo storico e amato giornalista: fu tra i primi ad entrare nel team del TG5 nel 1992. Ad annunciarlo è stato proprio il direttore del notiziario della Mediaset, Clemente Mimum, su Twitter. È, storico giornalista molto apprezzato sia pubblico che dai colleghi per la sua professionalità ma anche per il suo carattere gentile.ci ha lasciati a 59 anni, dopo aver combattuto contro una lunga malattia. se n’è’ andato il nostro Gian Luigi,un bravo giornalista,un carissimo amico,era al tg5 fin dagli esordi.Mi-ci-mancherà moltissimo. RIP — Clemente Mimun (@cjmimun) October 13, 2021 L’annuncio è stato dato da Clemente Mimum, direttore del TG5, che ha condiviso la notizia sul suo ...

Lutto al Tg5 e a Mediaset: è morto a soli 59 anni Gianluigi Gualtieri, volto storico del tg di Canale 5 fin dalla fondazione, nel 1992, accanto a Enrico Mentana e Lamberto Sposini. Caporedattore e conduttore, è stato stroncato da una lunga malattia. Ci ha lasciati Gianluigi Gualtieri: addio allo storico giornalista di TG5, ricordato dai colleghi per la sua bontà e professionalità. La sua collega Cesara Buonamici, invece, in apertura dell'edizione serale in onda oggi, l'ha ricordato.