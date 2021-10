Morte di Gioele | il padre pubblica una foto degli indumenti del bimbo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) e chiede verità sulladel figlio Per ladel piccolo, Daniele Mondello non si dà pace. Non ha mai creduto alla tesiinquirenti dell’omicidio-suicidio del piccolo ad opera della madre, Viviana Parisi. Continua a chiedere la verità sulladi entrambi e ieri su Facebook hato un post in cui mostra il pantaloncino delcon una serie di buchi, di cui si chiede il motivo. Inoltre, parla anche di un ciuffo di peli di cane, la cui provenienza è sconosciuta. Scrive Mondello nel post: “Oggi siamo andati al tribunale di Patti per ritirare – a pagamento – l’ennesimo CD. Nell’immagine: pantaloncino di, crivellato di buchi (ne ho contati 14). Sul suo corpo: un ciuffo di peli di cane (non identificato). A voi le ...

