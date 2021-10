Morire durante la scampagnata: trovato senza vita, stava cercando funghi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Marliana (Pistoia), 14 ottobre 2021 - Tragedia sull'Appennino Pistoiese : un uomo che era scomparso mentre cercava funghi è stato trovato senza vita. Il corpo era poco distante dalla strada. Si tratta ... Leggi su lanazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Marliana (Pistoia), 14 ottobre 2021 - Tragedia sull'Appennino Pistoiese : un uomo che era scomparso mentre cercavaè stato. Il corpo era poco distante dalla strada. Si tratta ...

Advertising

bringit0nd0wn : Comunque iniziare con questa canzone significa voler far morire subito il pubblico io mi ricordo che anni fa mi ero… - finelinexhss : questo è un orario del cazzo il venerdì e il mercoledì si possono sopportare, e va bene così il giovedì ancora amco… - Martyriccel92 : RT @ehitsfe: mi fanno morire quelli che durante il lockdown non vedevano l’ora dei vaccini perché “voglio uscire di casa mi sono rotto” e o… - FtusHarry93 : spero di morire durante la notte - dynaevo13 : RT @Mucidda__Mao: “Siamo in piena dittatura” bro letteralmente durante la VERA dittature i vaccini erano obbligatori e nessuno controbattev… -