Montascale | la soluzione per mantenere l’autonomia all’interno della propria abitazione

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’insorgenza di alcune patologie, l’età che avanza e la scarsa mobilità possono rendere la casa che si ama inaccessibile. Per continuare a sentirsi liberi e autonomiè possibile personalizzarla con soluzioni pratiche, tecnologiche e funzionali come iproposti da Handicare. Si tratta di poltrone dotate di tecnologia alza persona. Grazie

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Montascale soluzione

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

...a seconda delle tue necessità e puoi trovare lagiusta già in poche ore. Richiedi il sopralluogo di un esperto e valuta insieme a lui le caratteristiche che deve avere il tuo. ...... per non dire indispensabile, realizzare un. Si tratta di unapiuttosto comune che permette alla persona con difficoltà motorie di superare una barriera architettonica. Le ...Una decina di giorni fa, grazie alla pubblica denuncia dell’artista catanzarese Luca Viapiana, si sono accesi i riflettori della discussione pubblica sulle barriere architettoniche che impediscono l’a ...