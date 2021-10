Monreale | continua il ripristino delle strade urbane e periferiche

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 14 ottobre 2021)no ai lavori di rifacimentoe della periferia avviati dall’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi sono stati completati i lavori di messa in sicurezza di via San Martino, nella parte alta della città. Altri interventi sono in programma per i prossimi giorni e per i prossimi mesi, come ci conferma il (live.it)