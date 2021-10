Monopattini, la Commissione Trasporti della Lombardia favorevole ad abbassare a 16 anni l’utilizzo (Di giovedì 14 ottobre 2021) La quinta Commissione del Consiglio regionale della Lombardia (Trasporti e Infrastrutture) ha espresso parere favorevole, a maggioranza, alla proposta di legge al Parlamento che prevede la modifica dell’attuale normativa sui Monopattini. Lo comunica l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 14 ottobre 2021) La quintadel Consiglio regionalee Infrastrutture) ha espresso parere, a maggioranza, alla proposta di legge al Parlamento che prevede la modifica dell’attuale normativa sui. Lo comunica l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale.

