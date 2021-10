Mongolfiere nel cielo del New Mexico alla Balloon Fiesta (Di giovedì 14 ottobre 2021) La scorsa settimana, in New Mexico si è svolto l’annuale Albuquerque International Balloon Fiesta. Lo spettacolare volo delle Mongolfiere. Com’è il volo delle Mongolfiere? Lo scorso anno il Covid aveva imposto la cancellazione del Balloon Fiesta, ma quest’anno la manifestazione è rinata più forte di prima. Per otto giorni, infatti, al Balloon Fiesta Park di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 14 ottobre 2021) La scorsa settimana, in Newsi è svolto l’annuale Albuquerque International. Lo spettacolare volo delle. Com’è il volo delle? Lo scorso anno il Covid aveva imposto la cancellazione del, ma quest’anno la manifestazione è rinata più forte di prima. Per otto giorni, infatti, alPark di

Advertising

periodicodaily : Mongolfiere nel cielo del New Mexico alla Balloon Fiesta - Periodico Daily #mongolfiere #newmexico #baloonfiesta - NTR24 : “Mongolfiere”, pubblicato il nuovo singolo del sannita Alessio Marucci - C_miyyy : RT @itsadebora: Non sarà uguale, ma vedendo le foto, e non sono l’unica a dirlo, i sassi di Matera hanno un po’ di vibes Cappadocia, se non… - HanKervar30 : RT @itsadebora: Non sarà uguale, ma vedendo le foto, e non sono l’unica a dirlo, i sassi di Matera hanno un po’ di vibes Cappadocia, se non… - itsadebora : Non sarà uguale, ma vedendo le foto, e non sono l’unica a dirlo, i sassi di Matera hanno un po’ di vibes Cappadocia… -