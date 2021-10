Monaco sempre più russo: annunciata partnership con Liga Stavok (Di giovedì 14 ottobre 2021) AS Monaco è lieta di annunciare una partnership con Liga Stavok, una delle principali società di scommesse sportive in Russia, che diventa un partner regionale del club per la stagione 2021-2022. Nell’ambito di questa partnership, Liga Stavok beneficerà della visibilità in Russia attraverso la tecnologia LED virtuale dello Stade Louis-II durante le partite casalinghe di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) ASè lieta di annunciare unacon, una delle principali società di scommesse sportive in Russia, che diventa un partner regionale del club per la stagione 2021-2022. Nell’ambito di questabeneficerà della visibilità in Russia attraverso la tecnologia LED virtuale dello Stade Louis-II durante le partite casalinghe di L'articolo

