Moggi | «Dopo Calciopoli avevo pensato al suicidio»

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Lucianoin un documentario di Netflix confida chela vicendaavevaalIn un documentario di Netflix che ripercorre la vicenda, Lucianoracconta le sue sensazioni di quel periodo e confida: «vergogna pure a passeggiare per le strade e in quel momento hoa tante cose, tra cui al». L’ex dirigente della Juventus poi continua: «Ero diventato il bersaglio di tutti. Il sistema non esisteva, ma dovevo pagare solo io». Nel documentario suripercorre le tappe di quella vicenda e aggiunge: «I primi dieci giorni sono stati tremendi» . L'articolo proviene da Calcio News 24.

Luciano Moggi riparte dall'Albania. Il 79enne ex direttore generale della Juventus, radiato in Italia i fatti di Calciopoli, è stato ingaggiato come consulente dal Partizani Tirana.