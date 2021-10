Mobilità zero emissioni, Legambiente certifica: buona performance per Bergamo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il nostro modo di muoverci è cambiato notevolmente nell’ultimo decennio, ma in modo ancor più evidente dal 2020 a causa della pandemia. Il lockdown ha messo in luce come da un lato gli spostamenti di massa siano meno necessari, con il diffondersi dello smartworking, dall’altro che le città svuotate dalle auto sono più vivibili e dall’aria più pulita. Il Dossier Città MEZ 2021 – Città Mobilità a emissioni zero, realizzato da Legambiente in collaborazione con Motus-E per CleanCities, la campagna volta a ripensare le nostre città per scommettere su un cambiamento capace di rilanciare il Paese e aiutare le persone a vivere meglio dentro le aree urbane, mette in luce come una Mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale sia possibile in tante città, non necessariamente metropolitane dotate di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il nostro modo di muoverci è cambiato notevolmente nell’ultimo decennio, ma in modo ancor più evidente dal 2020 a causa della pandemia. Il lockdown ha messo in luce come da un lato gli spostamenti di massa siano meno necessari, con il diffondersi dello smartworking, dall’altro che le città svuotate dalle auto sono più vivibili e dall’aria più pulita. Il Dossier Città MEZ 2021 – Città, realizzato dain collaborazione con Motus-E per CleanCities, la campagna volta a ripensare le nostre città per scommettere su un cambiamento capace di rilanciare il Paese e aiutare le persone a vivere meglio dentro le aree urbane, mette in luce come unapiù sostenibile dal punto di vista ambientale sia possibile in tante città, non necessariamente metropolitane dotate di ...

