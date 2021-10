Misteri ancora inspiegabili: i 7 avvistamenti Ufo italiani (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono sette gli avvistamenti non identificati che hanno fatto vacillare, negli ultimi anni, anche i più scettici. Sono segnalazioni ancora oggi inspiegabili. I primi Ufo, furono avvistati il 24 giugno 1947, dall’aviatore americano Kenneth Arnold. Il termine ‘dischi volanti’, arrivò poco dopo e con esso la forma ‘incontri ravvicinati del 3? tipo’ tra umani e ‘alieni’. Tuttavia, gli avvistamenti di oggetti non identificati e strane apparizioni, risalgono a ben prima, anche in Italia. 1° novembre 1864, Montespertoli (Fi) Uno degli avvistamenti più antichi venne menzionato sulla rivista Astronomical Register, solo dopo tre anni dall’Unità d’Italia dalla contessa Baldelli, grande appassionata di astronomia. La contessa nel suo racconto, parlò di come fosse stata attratta da un “bianco globo di fuoco molte ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono sette glinon identificati che hanno fatto vacillare, negli ultimi anni, anche i più scettici. Sono segnalazionioggi. I primi Ufo, furono avvistati il 24 giugno 1947, dall’aviatore americano Kenneth Arnold. Il termine ‘dischi volanti’, arrivò poco dopo e con esso la forma ‘incontri ravvicinati del 3? tipo’ tra umani e ‘alieni’. Tuttavia, glidi oggetti non identificati e strane apparizioni, risalgono a ben prima, anche in Italia. 1° novembre 1864, Montespertoli (Fi) Uno deglipiù antichi venne menzionato sulla rivista Astronomical Register, solo dopo tre anni dall’Unità d’Italia dalla contessa Baldelli, grande appassionata di astronomia. La contessa nel suo racconto, parlò di come fosse stata attratta da un “bianco globo di fuoco molte ...

Advertising

zazoomblog : Misteri ancora inspiegabili: i 7 avvistamenti Ufo italiani - #Misteri #ancora #inspiegabili: - Angie35613025 : Ancora dobbiamo spiegare a 60ml di italiani come faccia una che (cn titolo scolastico 3°media) e che fa parte di un… - bartwit70 : @FBiasin Che #Striscialanotizia ancora sia in onda è uno dei misteri di Fatima, ma che qualcuno ancora lo guardi si… - salernonotizie : Ancora misteri sulla morte di Dora: domani l’ultimo saluto a Montesano - Ros68899676 : RT @minovr69: #Fuoridalcoro ciò che stupisce, per non dire di peggio, è come sia possibile che la 'signora' Lamorgese sia ancora al suo pos… -