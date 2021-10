Mission restart - L' aftermarket al lavoro per una nuova normalità

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Anche il mondo dell'si prepara a una. Dovrà uscire dalla post pandemia che ha scatenato una tempesta perfetta, che sta travolgendo il tessuto economico mondiale - e quello dell'auto in particolare - tra nuove alimentazioni, tecnologie innovative, crisi della filiera produttiva per mancanza di materie prime - sempre più costose - e il boom dei prezzi della logistica. Unada "governare" e non da "subire", come ricorda il presidente Adira, Piergiorgio Beccari nel corso del panel "Come l'autoriparazione si prepara a una", moderato dal Caporedattore di Quattroruote Filippo Buraschi. Unada governare per la quale tutte le associazioni di categoria debbano lavorare insieme, "per fa sì che il futuro inizi oggi e ...