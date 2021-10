Mirante: “Milan? Ho accettato subito” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Antonio Mirante è un nuovo giocatore del Milan. Il portiere classe 1983 si è legato ai rossoneri fino al termine della stagione attuale. Milan-Verona: probabili formazioni e dove vederla Milan: Mirante è il profilo giusto? Serviva esperienza e affidabilità al Milan per rimpiazzare l’infortunato Mike Maignan. I rossoneri hanno deciso di puntare su Antonio Mirante, portiere classe 1983 svincolato dopo l’esperienza con la Roma. Mirante ha parlato così della sua nuova avventura per i canali tematici del Milan. Queste le sue parole: “Ho sensazioni positive per il modo in cui è arrivata la chiamata, per come è andata la trattativa. Mi dà una spinta, ho la consapevolezza e l’età per non farmi prendere dal panico per la situazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 14 ottobre 2021) Antonioè un nuovo giocatore del. Il portiere classe 1983 si è legato ai rossoneri fino al termine della stagione attuale.-Verona: probabili formazioni e dove vederlaè il profilo giusto? Serviva esperienza e affidabilità alper rimpiazzare l’infortunato Mike Maignan. I rossoneri hanno deciso di puntare su Antonio, portiere classe 1983 svincolato dopo l’esperienza con la Roma.ha parlato così della sua nuova avventura per i canali tematici del. Queste le sue parole: “Ho sensazioni positive per il modo in cui è arrivata la chiamata, per come è andata la trattativa. Mi dà una spinta, ho la consapevolezza e l’età per non farmi prendere dal panico per la situazione ...

