Milano: sequestrati 42 milioni alla “Lattonedil” (Di giovedì 14 ottobre 2021) A Milano, la “Lattonedil“, dei fratelli Bettio, su decisione del gip, Giusi Barbara è stata sottoposta ad un sequestro preventivo del valore di 42 milioni. Indagati per corruzione internazionale. Milano, sequestrati 42 milioni alla Lattonedil dei fratelli Bettio La Procura di Milano ha ottenuto dal Gip, il sequestro preventivo di 42 milioni di euro di profitto a carico della Lattonedil Spa dei fratelli, Giulio e Sergio Bettio. La Polizia di Stato, al termine delle indagini coordinate dai pm di Milano, Paolo Storari e Francesco Ciardi, ha eseguito il provvedimento firmato dal gip, Giusi Barbara. La Lattonedil è gruppo brianzolo specializzato nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) A, la ““, dei fratelli Bettio, su decisione del gip, Giusi Barbara è stata sottoposta ad un sequestro preventivo del valore di 42. Indagati per corruzione internazionale.42dei fratelli Bettio La Procura diha ottenuto dal Gip, il sequestro preventivo di 42di euro di profitto a carico dellaSpa dei fratelli, Giulio e Sergio Bettio. La Polizia di Stato, al termine delle indagini coordinate dai pm di, Paolo Storari e Francesco Ciardi, ha eseguito il provvedimento firmato dal gip, Giusi Barbara. Laè gruppo brianzolo specializzato nella ...

