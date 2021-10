Milano, incidente fra auto e moto: grave centauro di 49 anni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milano - Un motociclista di 49 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano a seguitodi uno scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 in via Goffredo da ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 14 ottobre 2021)- Unciclista di 49è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda dia seguitodi uno scontro con un'. L'è avvenuto attorno alle 8 in via Goffredo da ...

Advertising

Giorno_Milano : Milano, incidente fra auto e moto: grave centauro di 49 anni - LuceverdeRadio : [AGG] A4 Milano-Venezia ?Incidente rimosso #Luceverde #Veneto - Ultimora5 : Ilfattoquotidiano.itIbrahim perde l’auto dopo l’incidente aereo di San Donato e i suoi colleghi gliela ricomprano… - LuceverdeMilano : ??? #Milano #Incidente #Traffico - Via Mecenate ?????? Rallentamenti all'altezza di Piazza Ovidio #Luceverde #Lombardia - infomobilitaMi : [#Incidente] Possibili rallentamenti in via Mecenate all'altezza di piazza Ovidio #Milano -