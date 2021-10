Milano, fecero il saluto romano al Cimitero Maggiore: assolti in quattro. Per la Cassazione “Non è reato in contesto commemorativo” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il saluto fascista, in un contesto ‘commemorativo’, non è reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione annullando senza rinvio “perché il fatto non sussiste” la condanna in appello dei quattro imputati nel processo per i fatti del 25 aprile 2016. In quella data si erano riuniti al campo X del Cimitero Maggiore di Milano per commemorare come ogni anno i caduti della Repubblica Sociale Italiana, facendo il saluto romano. Erano in 300 (fra cui anche il presidente dell’associazione “Lealtà e Azione” Stefano Del Miglio). Ne vennero identificati quattro, poi indagati per l’articolo 2 della Legge Mancino. In primo grado furono tutti assolti perché il fatto non sussiste, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilfascista, in un’, non è. Lo ha stabilito la Corte diannullando senza rinvio “perché il fatto non sussiste” la condanna in appello deiimputati nel processo per i fatti del 25 aprile 2016. In quella data si erano riuniti al campo X deldiper commemorare come ogni anno i caduti della Repubblica Sociale Italiana, facendo il. Erano in 300 (fra cui anche il presidente dell’associazione “Lealtà e Azione” Stefano Del Miglio). Ne vennero identificati, poi indagati per l’articolo 2 della Legge Mancino. In primo grado furono tuttiperché il fatto non sussiste, con ...

