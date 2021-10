Milan-Verona, Pioli in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Milan, dopo l’ottimo avvio di stagione, si prepara a una nuova sfida contro il Verona nel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 15 ottobre alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il, dopo l’ottimo avvio di stagione, si prepara a una nuova sfida contro ilnel match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Il tecnico rossonero Stefanoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di venerdì 15 ottobre alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

