Milan, un giocatore in scadenza vicino al Barcellona! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non c’è un attimo di pace per i dirigenti del Milan. Maldini e Massara devono fare i conti con la situazione dei giocatorin in scadenza come Kessiè e Romagnoli. Romagnoli Milan mercatoPer quanto riguarda il difensore romano, sembrano puntare forte su di lui la Juventus ma soprattutto il Barcellona. Infatti, i blaugrana vogliono migliorare il pacchetto arretrato provando a spendere poco per i cartellini e Romagnoli sarebbe la soluizone giusta. LEGGI ANCHE: Abraham tranquillizza i tifosi: le sue parole L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non c’è un attimo di pace per i dirigenti del. Maldini e Massara devono fare i conti con la situazione dei giocatorin income Kessiè e Romagnoli. RomagnolimercatoPer quanto riguarda il difensore romano, sembrano puntare forte su di lui la Juventus ma soprattutto il Barcellona. Infatti, i blaugrana vogliono migliorare il pacchetto arretrato provando a spendere poco per i cartellini e Romagnoli sarebbe la soluizone giusta. LEGGI ANCHE: Abraham tranquillizza i tifosi: le sue parole L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

SkySport : Ultim'ora Milan Theo Hernandez positivo al Covid Il giocatore sta bene, autorità sanitarie informate #SkySport… - tvdellosport : ?? UFFICIALE Antonio #Mirante è un nuovo giocatore del #Milan. Il portiere italiano ha firmato un contratto con il… - gilnar76 : Mexes: «Mi ritrovo molto in un giocatore del #Milan, vi dico chi» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Peabody_098765 : @auro_milan @Massimo_P63 No sono milanista però su queste non si può attaccare un giocatore che sceglie di non vacc… - TostoDaniele : @ReadyPlayer1___ Un video che prende per il culo un giocatore del Milan che si troverà già in una situazione difficile. Blocco meritato. -