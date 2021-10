Milan senza Theo Hernandez | rivoluzione Pioli | scelta estrema | con chi lo sostituisce | Guarda

Advertising

GianlucaPedone4 : @leonardelezi6 @NicoSchira Io dico solo una cosa! Se il Milan avesse un po’ di coraggio nel metterlo fuori e dimost… - APrasedi : @cmdotcom campagna acquisti milan stata pessima...preso giocatori logori e subito infortunati e rinnoco Ibra senza… - DiegoLonati : @Orli19831 Siamo più forti. In coppa la seconda sconfitta ha complicato il cammino. Meglio quarti che terzi. Comunq… - infoitsport : Milan senza pace, Pioli prova ad aggiustarlo e sa come fare - ilcirotano : Dal portiere al centravanti: Milan senza pace. Così Pioli ridisegna i reparti - -

Ultime Notizie dalla rete : Milan senza

La Gazzetta dello Sport

... sconti ricevuti presso gli As Roma Store per biglietti extra nei big match (che saranno tutti fruibili: dal derby, alla Juventus, passando per, Inter, Napoli e Atalanta),contare la ......precedenti e non esageriamo se parliamo di un vero e proprio record: una clausola rescissoria di un miliardo per un giocatore poi così giovane, davvero non si era mai vista. Raiola "Il...La trattativa è stata immediata, ho accettato il Milan perché non si poteva neanche discutere'. Ha un'idea, un'identità ben precisa: in questo momento il Milan può dare filo da torcere a tutti' Mirant ...La Gazzetta dello Sport: foto e video di calcio, notizie e probabili formazioni. Tutto su calciomercato, mondiali, formula 1, ciclismo, motomondiale e altri sport.