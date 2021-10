Advertising

sportface2016 : #Milan, #Salvini: 'Ogni giorno se ne spacca uno, andiamo in ritiro a #Lourdes' - Mar154658 : @GmaHappymilan @acmilan Dobbiamo lanciare una petizione…. Salvini ti prego non tifare il Milan ?????????????????????????????? - succi_claudio : @fedesene Grazie Matteo e Giorgia per la distanza presa da questi delinquenti. Il Sig.Salvini forse ha dimenticato… - FabrizioHennig : ....ogni stupida azione è buona per dare del fascista a #Salvini.... Il professor #Canfora ne ha subito approfitt… - Michel_Polledri : @FabRavezzani Ti ricordi quando facevi la pubblicità a Salvini tifoso del Milan con le interviste-telefonate post p… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Salvini

Sportface.it

...abborracciata del calcio italiano e tuttavia così visionario da cambiarlo per sempre col suo. ... non parlano di dati ed economia, eppure sono molto più utili di Borghi, Bagnai,, della ...Matteogli ha inviato un messaggio per congratularsi ("è anche il mio sindaco e il voto va ... Lo hanno già contattato in compenso i presidenti die Inter. Il progetto del nuovo stadio non ...Milan, le parole del leader della Lega Matteo Salvini: "Ogni giorno se ne spacca uno, andiamo in ritiro a Lourdes" ...“L’ Ad di questo governo - prosegue Salvini - non può permettere che l’Italia vada incontro a questi problemi. The mayoral elections in Italy's major cities including Rome, Milan, Turin and Naples - p ...